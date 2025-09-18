İsrail Ordusu Lübnan Güneyinde İki Bölgeyi Daha Vurdu

İsrail ordusu Lübnan güneyinde iki bölgeyi daha vurdu

NNA: Sur ve Bint el-Cubeyl'e yönelik yeni hava saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan’ın Nebatiye kentindeki üç beldeye düzenlenen saldırıların ardından, ülkenin güneyindeki iki bölgeye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA kaynaklarına göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Haberde, saldırılarda can kaybı olmadığı vurgulandı.

İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Nebatiye kentindeki üç beldeye hava saldırısı düzenledikten kısa süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) dün akşam Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlının yaşamını yitirdiği bildirildi.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdiği; bu süreçte en az 271 kişinin hayatını kaybettiği ve 610 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmesine karşın son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü ifade edildi.

Ateşkesi Denetleme Komitesi kapsamında ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.