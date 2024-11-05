İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyinden Birlik Çekti

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Askeri Hareketleri

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu eğitim amaçlı olarak Lübnan'ın güneyinden bazı birliklerini geri çekti. Bu gelişme, ateşkese varılma ihtimalinin değerlendirildiği bir dönemde meydana geldi.

Ateşkes Müzakereleri ve Çekilme Kararı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, müzakerelere katılan yetkililerin iki hafta içinde bir ateşkese varma olasılığını incelediğini belirtti. Ancak geri çekilen birliklerin hangi tümenlerden olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Bu arada, saldırıların birkaç hafta daha süreceği beklentisi var.

Olası Anlaşmalar ve İsrailli Yetkililerin Açıklamaları

Haberde, ateşkes uygulama mekanizmasının başarısız olması durumunda, İsrail'in Lübnan'daki askeri hareket özgürlüğünü koruma altına alacak ek belgelerin taslaklarının hazırlandığı ifade edildi. İsrailli yetkililer, bir anlaşmaya varılması için gerekli kararların İsrail'de alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Çatışmalar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda, Lübnan'ın güney şehirleri yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine de hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 3 bin 2 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 492 kişi de yaralandı.

Yerinden Edilmeler ve Göç Sorunu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerini değiştirmek zorunda kaldığı düşünülüyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.