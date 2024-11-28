İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkesin ardından ilk kez Lübnan’ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'a saldırdığını belirtti.

Hedef Hizbullah'a Ait Roket Deposu

Adraee, yapılan saldırının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen orta menzilli roket deposunu hedef aldığını ifade etti. Sözcü, İsrail güçlerinin bölgede Hizbullah faaliyeti tespit ettiğini ve ateşkes anlaşmasının ihlalini önlemek için Lübnan'ın güneyinde konuşlandıklarını iddia etti.

Lübnan'da Seyahat Yasağı

Adraee, yerel saatle 17.00'dan yarın sabah 07.00’a kadar Lübnan'ın güneyinde seyahat yasaklandığını duyurdu. Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlardan yerlerinden ayrılmamalarını istedi.

Son Gelişmeler

Ateşkes sonrası düzenlenen bombalamalarda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Taybe ve el-Hıyam beldeleri ile Sehl Mercaiyun alevlendi.

İsrail tanklarının el-Vizani beldesini hedef alması ve el-Hıyam'da otomatik silah seslerinin duyulması dikkat çekti. Ek olarak, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Merkeba beldesinde bir aracı hedef alması sonucu da yaralanmalar yaşandı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlalleri

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’de yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadeleri yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.