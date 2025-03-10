İsrail Ordusu, Lübnanlı Askeri Yaralayıp Alıkoydu

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Çatışması

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba beldesi yakınlarında gerçekleşen bir olayda, bir Lübnan askerini yaralayarak alıkoyduğu bildirildi.

Lübnan medyası, El Ahbar gazetesinde yer alan habere göre, yaralı asker Ziyad Şibli'nin ailesine, oğullarının Kefr Şuba'daki Şanuh çiftliği civarında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve ardından işgal altındaki topraklara götürüldüğü bilgisinin verildiğini aktardı.

Aile Bekleyişte

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaralı askerin ailesi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, söz konusu askeri koruma altına almasını ve teslim etmesini bekliyor.

Olaya ilişkin henüz Lübnan ve İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Bu gelişme, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen meydana geliyor. Ancak İsrail, zaman zaman bu anlaşmayı ihlal ederek, bölgedeki gerginliği artırmaktadır.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son süreçte meydana gelen saldırılarda en az 85 kişinin hayatını kaybettiğini ve 285 kişinin yaralandığını duyurmuştu.