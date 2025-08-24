İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım

İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi

İsrail ordusunun 3 gün süren kuşatmanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Mugayyir beldesinden çekildiği bildirildi.

Yıkım ve ağaçların sökülmesi

Çekilmenin ardından bölge sakinleri saldırıların yol açtığı tahribatı incelemeye başladı. Bölgedeki buldozerler tarafından yüzlerce zeytin ağacı dahil olmak üzere çok sayıda ağacın söküldüğü belirlendi. Beldeden göç edilen alanların doğu kesiminde sökülen ağaçlar yeniden dikilmeye çalışılıyor.

Askeri varlık sürüyor

İsrail askerleri beldeden çekilmiş olsa da, orduya ait askeri araçlar ve buldozerler Mugayyir'in çevresinde konuşlanmış durumda ve yerleşim birimleri için yeni yol açma faaliyetleri devam ediyor.

Baskın, zarar ve gözaltılar

İsrail güçleri 21 Ağustos'ta Mugayyir beldesine baskın düzenlemişti. Üç gün süren operasyon kapsamında tarım arazileri buldozerlerle yerle bir edildi, bazıları yüzlerce yıllık olan meyve ağaçları kökünden söküldü ve çok sayıda eve baskınlar düzenlenerek eşyalara zarar verildi. Baskınlarda, aralarında Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya'nın da bulunduğu belde sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

FKÖ'den açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail'in Mugayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını bildirdi.