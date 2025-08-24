DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.687.768,77 0,37%

İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım

İsrail ordusu 3 günlük kuşatma sonrası El-Mugayyir'den çekildi; buldozerlerle yüzlerce ağaç söküldü, çevrede askeri araçlar konuşlu ve yeni yollar açılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:02
İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım

İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi

İsrail ordusunun 3 gün süren kuşatmanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'daki El-Mugayyir beldesinden çekildiği bildirildi.

Yıkım ve ağaçların sökülmesi

Çekilmenin ardından bölge sakinleri saldırıların yol açtığı tahribatı incelemeye başladı. Bölgedeki buldozerler tarafından yüzlerce zeytin ağacı dahil olmak üzere çok sayıda ağacın söküldüğü belirlendi. Beldeden göç edilen alanların doğu kesiminde sökülen ağaçlar yeniden dikilmeye çalışılıyor.

Askeri varlık sürüyor

İsrail askerleri beldeden çekilmiş olsa da, orduya ait askeri araçlar ve buldozerler Mugayyir'in çevresinde konuşlanmış durumda ve yerleşim birimleri için yeni yol açma faaliyetleri devam ediyor.

Baskın, zarar ve gözaltılar

İsrail güçleri 21 Ağustos'ta Mugayyir beldesine baskın düzenlemişti. Üç gün süren operasyon kapsamında tarım arazileri buldozerlerle yerle bir edildi, bazıları yüzlerce yıllık olan meyve ağaçları kökünden söküldü ve çok sayıda eve baskınlar düzenlenerek eşyalara zarar verildi. Baskınlarda, aralarında Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya'nın da bulunduğu belde sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

FKÖ'den açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail'in Mugayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı: Yüzme eğitimi başladı
2
İzmir'de Gelin, Kayınvalidesine Karaciğerini Bağışladı
3
İsrail Ordusu Mugayyir'den Çekildi: 3 Günlük Kuşatma ve Geniş Yıkım
4
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 218 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bakan Göktaş'tan Mersin kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı
6
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
7
Memur-Sen Hakem Kurulu'na Başvurmayacak: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Uzlaşmazlık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı