İsrail ordusu Nakura patlaması için soruşturma başlattı — 2 Lübnan askeri öldü

İsrail ordusu, Nakura'da yaşanan patlama sonucu 2 Lübnan askerinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:36
Olay ve soruşturmanın kapsamı

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyinde meydana gelen ve 2 Lübnan askerinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, Sur kentine bağlı Nakura beldesinde, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir istihkam aracına İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Adraee, saldırı girişiminde kullanılan mühimmatın patlamadığını ve aracın yere düştüğünü aktardı. Daha sonra aynı bölgeden, birkaç Lübnan askerinin yaralandığına ilişkin haberler geldiğini kaydetti.

Adraee, olay nedeniyle İsrail ordusunun üzüntü duyduğunu ve Lübnan askerlerinin İsrail'e ait mühimmatın patlaması nedeniyle mi yaralandığına dair soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA dün Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

