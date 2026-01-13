İsrail Ordusu'ndan İran Açıklaması: 'Yüksek Teyakkuz Halindeyiz'

İsrail ordusu IDF, Effie Defrin açıklamasıyla İran protestolarına ilişkin savunma pozisyonunda olduğunu ve "sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz"da bulunduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 04:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 04:41
IDF'den resmi açıklama: Pozisyon değişirse bilgilendirme yapılacak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'daki gelişmeler ve İsrail'in duruşuna dair yayılan söylemlere ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sözcü Effie Defrin tarafından X platformunda paylaşılan metin, IDF'nin Türkçe hesabından da takipçilerle paylaşıldı.

Açıklamada, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran’daki protestolar İran’ın iç meselesidir" ifadelerine yer verildi.

IDF ayrıca, 28 Aralık tarihinden bu yana devam eden protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmeleri düzenli olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Bildiride, "Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapacağız. Vurgulamak isterim: Söylentilere itibar etmeyin" uyarısı öne çıkarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

