İstanbul'da Beklenen Kar Gece Saatlerinde Etkili Oldu

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarıyla beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 03:33
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 03:37
Meteoroloji ve Valilik uyarıları doğrulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarıyla beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Günlerdir aralıklarla devam eden yağış, gece boyunca yeniden belirli bölgelerde yoğunlaştı.

Özellikle kuzey kesimlerde görülen kar, aralıklarla gece boyunca devam etti. Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü ve Güngören'de lapa lapa yağan kar, kent merkezinde farklı görüntüler oluşturdu. Taksim'de kısa süre etkili olan yağış ise kartpostallık sahneler ortaya çıkardı; Taksim Meydanı'nda yerli ve yabancı turistler kar altında bol bol fotoğraf çekti.

Gece boyu aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışının sabah saatlerinde yoğunluğunu kaybedeceği, öğle saatlerinde ise yerini güneşli havaya bırakmasının öngörüldüğü bildirildi.

