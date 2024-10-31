İsrail Ordusu Nebatiye İçin Tahliye Uyarısında Bulundu

İsrail Ordusu’ndan Nebatiye İçin Tahliye İlanı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Nebatiye kenti için tahliye uyarısı yaptı. Saldırılarını sürdüren İsrail, Litani Nehri'nin kuzeyindeki bu bölgeyi hedef aldı.

Doğrudan Hedef Belirtmeden Saldırı Tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı duyuruda, Nebatiye için genel bir saldırı tehdidinde bulundu. Sözcü, "Hizbullah tarafından silah depolamak amacıyla kullanılan bir binanın içindeyseniz, hemen tahliye edin." şeklinde uyarıda bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef alması sonucunda bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, 16 Ekim tarihinde Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına yapılan saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddetli Çatışmalar ve Can Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren süregelen çatışmalar sonucunda, Lübnan'da ölü sayısının 2 bin 865'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 13 bin 47 olduğu açıklandı. Lübnan sağlık verilerine göre, ölenler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Köylerinden Ayrılmak Zorunda Kalanlar

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan’da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Beyrut ve kuzeye doğru göç eden insanların sayısı artarken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 518 binden fazlasının Suriye’ye geçtiğini açıkladı.