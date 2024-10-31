DOLAR
34,28 -0,24%
EURO
37,32 -0,03%
ALTIN
3.022,58 0%
BITCOIN
2.410.043,99 -0,54%

İsrail Ordusu Nebatiye İçin Tahliye Uyarısında Bulundu

İsrail ordusu, Nebatiye için tahliye uyarısında bulundu, saldırıların yoğunluğu artıyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:20
İsrail Ordusu Nebatiye İçin Tahliye Uyarısında Bulundu

İsrail Ordusu’ndan Nebatiye İçin Tahliye İlanı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Nebatiye kenti için tahliye uyarısı yaptı. Saldırılarını sürdüren İsrail, Litani Nehri'nin kuzeyindeki bu bölgeyi hedef aldı.

Doğrudan Hedef Belirtmeden Saldırı Tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda yaptığı duyuruda, Nebatiye için genel bir saldırı tehdidinde bulundu. Sözcü, "Hizbullah tarafından silah depolamak amacıyla kullanılan bir binanın içindeyseniz, hemen tahliye edin." şeklinde uyarıda bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef alması sonucunda bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, 16 Ekim tarihinde Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına yapılan saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddetli Çatışmalar ve Can Kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren süregelen çatışmalar sonucunda, Lübnan'da ölü sayısının 2 bin 865'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 13 bin 47 olduğu açıklandı. Lübnan sağlık verilerine göre, ölenler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Köylerinden Ayrılmak Zorunda Kalanlar

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan’da 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Beyrut ve kuzeye doğru göç eden insanların sayısı artarken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 518 binden fazlasının Suriye’ye geçtiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gündem Özeti: 1 Kasım 2024
3
Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
5
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu
6
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
7
Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı