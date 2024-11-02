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İsrail Ordusu'nun Baalbek Saldırıları: 52 Ölü

Baalbek'teki saldırılarda son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 01:07
İsrail Ordusu'nun Baalbek Saldırıları: 52 Ölü

İsrail Ordusu'ndan Baalbek'e Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırıları sonrasında büyük bir trajedi yaşandı.

Saldırı Sonuçları

Son 24 saat içerisinde gerçekleşen bu saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, saldırıların yerel halk üzerindeki etkileri de büyük oldu. İnsanların evlerini kaybetmesi ve yaralananların durumu endişe verici bir hal aldı.

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