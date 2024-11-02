İsrail Ordusu'nun Baalbek Saldırıları: 52 Ölü

İsrail Ordusu'ndan Baalbek'e Saldırı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırıları sonrasında büyük bir trajedi yaşandı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırıları sonrasında büyük bir trajedi yaşandı.
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