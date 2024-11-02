İsrail Ordusu'nun Baalbek Saldırıları: 52 Ölü

İsrail Ordusu'ndan Baalbek'e Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırıları sonrasında büyük bir trajedi yaşandı.

Saldırı Sonuçları

gerçekleşen bu saldırılardabildirilirken, saldırıların yerel halk üzerindeki etkileri de büyük oldu. İnsanların evlerini kaybetmesi ve yaralananların durumu endişe verici bir hal aldı.