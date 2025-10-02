İsrail Ordusu Reşid Caddesi’ni Kapatıp Gazze’de Filistinlileri Güneye Zorluyor

Gazze kentinde yaşayan yüzlerce Filistinli aile, İsrail ordusunun sahil yolu olan Reşid Caddesini kapatmasının ardından kentin orta ve güney bölgelerine doğru göçe zorlanıyor. Aileler, eşek arabaları, kamyonlar, otomobiller ve yaya olarak aralıksız süren saldırılar altında bölgeyi terk ediyor.

Göç dalgası ve tanık ifadeleri

AA muhabiri ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun caddeye araçları yaklaştırmadığını, caddeyi yoğun ateş ve bombardımanla hedef aldığını aktardı. Sahil yolu, Eş-Şati Mülteci Kampından başlayarak güneyde Refaha kadar uzanan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım hattı konumunda.

Muhammed Bekir, Şati Mülteci Kampı'ndan ayrılmak zorunda kalanlardan. Bekir, evini bir eşek arabasıyla terk ettiğini, yanına yalnızca birkaç parça giysi ve bir kilo pirinç alabildiğini belirtti. Bekir, nereye gideceklerini bilmediklerini ve barınabilecek bir çadır bile olmadığını söyledi.

Kuşatma ve insani kriz

İsrail ordusunun Reşid Caddesini kapatarak Gazze kentini çevrelemesi, kente gıda, ilaç ve belediyeler ile hastaneler için gerekli yakıtın girişini engelliyor ve bölgedeki benzeri görülmemiş bir insani krizi derinleştiriyor. İsrail ordusunun uygulaması halk arasında büyük korku ve sıkıntıya yol açıyor.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos'ta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nin aşamalı olarak tamamen işgalini öngören planı onayladı. Söz konusu planın, yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinden başlaması öngörülüyor. Kararın ardından üç gün içinde şehirde geniş çaplı saldırılar başlatıldı; sivil konutlar, yüksek binalar, mülkler, sığınmacı çadırları ve hastaneler hedef alındı.

Geçmiş kapanışlar ve ateşkes sonrası gelişmeler

İsrail ordusu daha önce de 2023 yılında Reşid Caddesi ile birlikte Salahaddin Caddesini kapatmış, kuzeyden güneye çıkanları zorla yerlerinden ettikten sonra aramaya tabi tutmuştu. 27 Ocak 2025'te İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında caddeden çekilmeler sağlanmış ve kuzey bölgesindeki Filistinliler evlerine geri dönmüştü. Ancak 18 Mart'ta İsrail, anlaşmayı ihlal ederek Salahaddin Caddesi'ni tekrar kapattı ve Reşid Caddesi'ni yalnızca güneye göçe izin verecek şekilde sınırladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Reşid Caddesi'nin belirli saatlerde güneyden gelenlere kapatılacağını duyurdu. Ordunun caddeyi göçe zorlanan Filistinlileri hedef aldığına dair haberler de geliyor.

Gazze'deki hükümet, sahildeki Reşid Caddesi'nin kapatılmasını soykırım politikaları çerçevesinde keyfi uygulama olarak nitelendiriyor. Bu yeni göç dalgası, Gazze Şeridi'nin güneyinde halihazırda zor şartlarda yaşamaya çalışan on binlerce kişinin sıkıntılarını daha da artırıyor.