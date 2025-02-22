İsrail Ordusu, Suriye-Lübnan Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının detayları ve hedefleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:26
İsrail Ordusu, Suriye-Lübnan Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Hava Saldırısı

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi. Bu operasyonun, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal eden Hizbullah hedeflerine yönelik olduğu belirtildi.

Saldırının Gerekçesi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Suriye'den Lübnan'a silah kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Bu durumun, bölgedeki güvenlik istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Saldırının Yeri

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, hava saldırısı Suriye sınırı yakınlarında, Bekaa ilinin Kusaya beldesi kırsalında bir bölgeye gerçekleştirildi.

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