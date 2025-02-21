İsrail Ordusu Suriye’nin Humus Kentine Saldırdı

İsrail ordusunun Humus kentine saldırı düzenlediği, yerel basında yer aldı. Resmi açıklama yok.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:46
İsrail Ordusu Suriye’nin Humus Kentine Saldırdı

İsrail Ordusu Suriye'nin Humus Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentine dün bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu iddia, Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği resmi İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberle gündeme geldi.

Söz konusu saldırının detayları hakkında yapılan açıklamalara yer verilmezken, İsrail ordusundan ya da Suriye makamlarından herhangi bir yorum gelmedi. Bu durum, bölgede yaşanan gerilimi daha da artırdığı gözlemleniyor.

Saldırının arka planı hakkında henüz net bilgiler bulunmamakla birlikte, İsrail'in, İran destekli gruplara yönelik müdahale politikasını sürdürdüğü düşünülüyor. Uzmanlar, bu tür askeri operasyonların, bölgedeki güç dinamiklerini etkileyebileceğini ifade ediyor.

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