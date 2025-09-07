İsrail Ordusu Tubas Baskınları: 17 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Tubas Baskınlarında 17 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde düzenlediği baskınlar sırasında 17 Filistinli yaralandı. Yaralanmaların büyük çoğunluğu gazdan etkilenme sonucu olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı ve tanıkların aktarımları

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, baskında yaralananlardan 13 kişinin gazdan boğulma, 3 kişinin kovalamaca sırasında düşme ve 1 kişinin ise darp sonucu yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastaneye sevk edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas'a bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini ve belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığını aktardı. Tanıklar, ordunun baskınlarda gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Genişleyen çatışma ortamı ve sivil kayıplar

Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 18 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguluyor, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor. Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tubas'taki son baskın, Batı Şeria'da artan operasyonların ve Gazze'deki insani krizin yarattığı gerilimin somut bir örneği olarak kayda geçti.