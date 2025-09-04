İsrail Ordusu: Yemen'den Gelen 2 İHA Sirensiz Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığı belirtilen iki insansız hava aracının (İHA) sirenler çalmadan engellendiğini açıkladı.

Ordu açıklamasına göre, hava kuvvetleri söz konusu iki İHA'yı prosedüre uygun şekilde etkisiz hale getirdi. Açıklamada olaya ilişkin detay verilmedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İHA'lardan birinin Mısır'daki Sina bölgesi üzerinde engellendiği; herhangi bir yaralanma veya zarar meydana gelmediği bildirildi.

Husiler'in İddiaları ve Bağlam

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Ayrıca Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve 9 bakanın öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.