İsrail Ordusu Zeytun'da El-Furkan Kız İlkokulunu Havaya Uçurdu

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Gazze kentinde bulunan Zeytun Mahallesi'ndeki El-Furkan Kız İlkokulu'na İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendiği görülüyor. Saldırıda okul ve çevresinde geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Saldırının ayrıntıları

Görüntülerde, okulun ve yakınındaki yapıların özellikle Zeytun Mahallesi 8. Caddesi hattında ağır hasar gördüğü dikkat çekiyor. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun daha önce El-Furkan Kız İlkokulu'nu askeri üs olarak kullandığını ve bölgede konuşlandırdığı askeri araçları burada tuttuğunu aktardı.

Okulun, İsrail tarafından eski zırhlı personel taşıyıcılarının patlayıcılarla doldurulup uzaktan patlatılmasıyla gerçekleşen büyük çaplı bir saldırıda yok edildiği bildirildi. İsrail ordusunun eski zırhlı araçları patlayıcılarla doldurarak Filistinlilerin "robot" adını verdiği tuzaklı silahlara dönüştürdüğü ve bunları çatışma bölgelerinde uzaktan patlatarak yıkıma yol açtığı kaydedildi.

Operasyonlar ve karşılık

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini kuşatıp bölgeden uzaklaştırma sonrası tamamını işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurdu. Buna karşılık, Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"'nu başlattıklarını açıkladı.

Yıkım ve bilanço

İsrail ordusunun yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde yaptığı saldırılar sonucu bölgede devasa yıkımlar yaşanırken, bu saldırılar 1000'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili görüntüler ve yerel kaynakların aktardıkları, bölgede insani durum ve güvenlik konusundaki endişeleri artırıyor.