İsrail Ordusundan Alıkonulan Lübnanlı Serbest Bırakıldı

İsrail Ordusundan Alıkonulan Lübnanlı Yurtsever Serbest Bırakıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yaraladıktan sonra alıkoyduğu bir kişiyi, Lübnan Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ekiplerine teslim etti.

Hussam Fevaz’ın Durumu

Yerli haber ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyon sırasında Husseyn Fevaz adlı Lübnanlı, Huceyr Vadisi'nde başından yaralanarak alıkonuldu. Fevaz’ın, Lübnan ordusuna ait bir ambulansla hastaneye nakledildiği bildirildi.

Askeri Hareketlilik ve Tehditler

İsrail ordusuna ait askeri araçlar, sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki El-Kantara beldesine girerek, Huceyr Vadisi’nde makineli tüfeklerle ateş açtılar. Bu durum, Lübnan ordusunun yaptığı açıklamada "Düşman İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, Lübnan'ın ve vatandaşlarının egemenliğine saldırmaya ve güneydeki köy ve kasabaları yok etmeye devam ediyor" ifadeleriyle eleştirildi.

Böyle olaylar, bölgede gerginliği artırarak uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.