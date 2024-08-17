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İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmaya Dair Açıklama

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar sonucunda kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:12
İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmaya Dair Açıklama

İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmada Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 8119 No'lu taburdaki idari destek bölüğü komutanı olan 34 yaşındaki Binbaşı Yotam Yitzahak'ın, Gazze'nin orta kesiminde meydana gelen bir çatışmada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Çatışmaların Etkisi ve Asker Kaybı Sayısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarının başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren toplamda 691 askerin hayatını kaybettiği, bunun 331'inin karadan işgal sürecinde gerçekleştiği belirtildi. Bu durumu gündeme getiren analizler, çatışmaların yoğunluğuna işaret ediyor.

Hamas’tan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyinde bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki iki askeri araca bombalı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sonrası şiddetli çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda İsrail askerinin yaralandığı belirtiliyor.

Veri Gizleme Eleştirileri

Öte yandan, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana kayıplara dair gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı eleştirileri gündemde. Askeri kayıpların sayısının net bir şekilde açıklanmaması, birçok tartışmayı beraberinde getiriyor.

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