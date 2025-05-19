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İsrail Ordusundan Han Yunus’a Eşi Görülmemiş Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesine yönelik eşi görülmemiş bir saldırı yapacağını ve bölgenin tahliye edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 17:12
İsrail Ordusundan Han Yunus’a Eşi Görülmemiş Saldırı Tehdidi

İsrail Ordusu Han Yunus İçin Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geniş bir alanı tahliye etmesini isteyerek, buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" duyurdu. Ordunun sözcüsü Avichai Adraey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgenin hedef alındığını ve buraya ait bir harita paylaşarak tahliye edilmesi gereken alanları kırmızıyla işaretledi.

Bölgedeki İnsani Durum Korkutuyor

İsrail ordusunun tahliye çağrısına maruz kalan Filistinliler, sahil şeridindeki Mevasi bölgesine yönlendirildi. Kırmızı ile işaretlenen alan sadece Han Yunus'u değil, aynı zamanda Gazze'nin güneyindeki yoğun yerleşim alanlarına sahip Abasan ve Beni Süheyl bölgelerini de kapsıyor.

Han Yunus, dünyada en fazla nüfus yoğunluğuna sahip üçüncü yer olarak biliniyor ve Gazze Şeridi içindeki en büyük ikinci yerleşim merkezi konumunda. Bugün sabah erken saatlerde, İsrail ordusuna bağlı özel bir birim Han Yunus'a baskın düzenledi, bir Filistinliyi öldürdü ve ailesini alıkoydu. Baskının ardından bölge yoğun şekilde havadan hedef alındı.

Uluslararası Tepkiler ve İnsani Kriz

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerinde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ilanlar dağıtarak, bölgedeki sivillerin güneye gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, bu saldırının zaten zor durumdaki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısını yaptı.

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmeyi hedefleyen "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını açıkladı. Plan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtmak için "toplama kampları" kurmayı öngörüyor.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskılar sonucunda, pazar gecesi Gazze'ye "kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini" onayladı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek...

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek, buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" duyurdu. İsrail ordusunun, buradaki Filistinlilerden, sahil şeridindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler, güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek...

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek, buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" duyurdu. İsrail ordusunun, buradaki Filistinlilerden, sahil şeridindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler, güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.

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