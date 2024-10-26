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İsrail Ordusundan İran'a Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 02:37
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:37
İsrail Ordusundan İran'a Yönelik Saldırılar

İsrail Ordusundan Saldırılar

İsrail askeri yetkilileri, İran'daki belli başlı askeri hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki gerginliklerin arttığı bir dönemde geldi.

Operasyonun Detayları

İsrail ordusu, söz konusu operasyonların amacının İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu vurguladı. Yetkililer, bu tür saldırıların devam edeceği mesajını da verdi.

Bölgedeki Gerginlikler

İran, bu saldırılara karşılık verdiklerini ve ülkenin savunma kapasitesini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını belirtmekte.

Sonuç

Gelişmeler, Ortadoğu'da güvenlik dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip ve uluslararası toplumun dikkatini çekmiş durumda.

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