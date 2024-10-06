İsrail Ordusundan İran Saldırısına Yanıt

İsrail Ordusu Saldırının Sonuçlarını Değerlendirdi

İsrail ordusu, 1 Ekim tarihinde İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı askeri üslerin zarar gördüğünü doğruladı. Ancak, ordunun açıklamalarına göre, bu saldırı sonucunda hiçbir uçak hasar almamış durumda.

Askeri Üslerdeki Hasar

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamada, özellikle Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü ve İsrail’in merkezinde yer alan Tel Nof Hava Üssü için hasar belirtildi. Hagari, "Saldırı, tesislerimizin savaş kabiliyetini etkilemedi," ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki Gelişmeler

İsrail, aynı zamanda 3 Ekim akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığını belirtmekle birlikte, sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Ağırlıklı olarak saldırının hedefinin, silahlı grup lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefinin Safiyuddin olduğu iddia edilmekte; ancak kendisinin akıbetine dair net bir bilgi yok.

Gelecek Tahminleri

Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki siyasi ve askeri dengelerin giderek daha karmaşık hale geldiğini gözler önüne seriyor. Saldırılar ve karşı hamleler, bölgedeki istikrar açısından önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.