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İsrail Ordusundan Lübnan'a 106 Hava Saldırısı

İsrail ordusu son 24 saat içinde Lübnan'a 106 hava saldırısı düzenledi. 188 bin 583 kişi sığınma merkezlerine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:11
İsrail Ordusundan Lübnan'a 106 Hava Saldırısı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail ordusunun, son 24 saat içinde Lübnan'a toplam 106 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, bu saldırılar, ülkenin farklı bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Nebatiye ve Güney Bölgeleri Hedefte

Yapılan saldırıların çoğunun Nebatiye ve güney bölgelerini hedef aldığı kaydedildi. İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a toplam 12 bin 736 hava saldırısı düzenlemiş olduğunun altı çizilmektedir.

Sığınma Merkezleri ve Yerinden Edilenler

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda yerinden edilen vatandaşlar için 1165 sığınma merkezi açıldı. Bu merkezlerden 977'si maksimum kapasiteye ulaştı ve şu ana kadar 188 bin 583 kişi bu merkezlere yerleştirildi.

Kaçışlar ve Çatışmalar

Lübnan'dan Suriye'ye, 23 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında 585 bin 265 kişinin geçiş yaptığı belirtiliyor. Geçiş yapanların 377 bin 222’si Suriyeli ve 208 bin 43’ü Lübnan vatandaşı olarak kaydedilmiştir.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar, İsrail ordusunun 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatarak arttı. Ayrıca, 30 Eylül'de Hizbullah’ın altyapısına yönelik kara saldırılar da gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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