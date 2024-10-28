İsrail Ordusundan Sur Kentine Yine Saldırı Tehdidi

İsrail Ordusu, Sur Kenti için Saldırı Uyarısı Yaptı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Ordu, burada yaşayan halktan evlerini terk etmelerini istedi.

Evleri Boşaltma Çağrısı

İsrail Ordusu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya aracılığıyla Sur kentindeki geniş bir bölgeyi kapsayan haritayı paylaşarak, tehditlerini duyurdu. Andree, özellikle Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde yaşayan halkın, Evveli Nehri’nin kuzeyine geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Önceki Uyarılar ve Yerinden Olma Durumu

Bu durum, İsrail ordusunun 23 Ekim'de yine Sur kenti için yaptığı saldırı tehdidinin ardından gelmekte. Sur kenti, daha önceki İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’ın güneyine yerleşen halkın sığındığı alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. İki önemli saldırı dalgası, özellikle 30 Eylül'de başlatılan kara harekâtı sonrası, Lübnan’daki 1 milyondan fazla kişinin yerinden olmasına neden oldu.