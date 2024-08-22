İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Bombalı Saldırısı: 3 Filistinli Öldü

Batı Şeria'da Bombalı Saldırı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen bir bombalama ile gerçekleşti.

Çatışmalar ve Saldırılar

İsrail güçleri, Tulkerim mülteci kampına baskın düzenleyerek, bölgedeki Filistinlilerle silahlı çatışmalara girdi. Bu arada, Israeli askeri buldozerler kamptaki caddelere ve ticari işletmelere zarar vererek büyük bir tahribata yol açtı.

Görgü tanıkları, insansız hava araçlarının bir evi bombaladığını ve bölgeden sık sık silah ve patlama seslerinin geldiğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı: 34 yaşındaki İmad Teyser Şirim, 30 yaşındaki Muaviye el-Hac Ahmed ve 30 yaşındaki Vesim Anber. Böylece, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sırasıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 640'a ulaştı.

Direniş Gruplarından Açıklama

Bölgedeki direniş grupları, Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın Tulkerim Tugayları ve Fetih hareketinin Aksa Şehitleri Tugayları, çatışmalara girdiklerini ve İsrail ordusuna kayıplar verdirdiklerini belirtti. 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların artmasıyla birlikte Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskı ve gözaltılar da çoğaldı.