İsrail Ordusunun Beyrut'taki Hava Saldırıları

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Yoğun Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, bölgede yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

Hedef Alınan Bölgeler

Lübnan haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları; Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih gibi bölgelere saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda birçok bina yerle bir oldu ancak ölü veya yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Şiddetlenen Çatışmalar ve Can Kaybı

İsrail’in Lübnan'daki şiddetli saldırılarının ardından, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2,865 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. 13,047 kişi de yaralandı.

Hizbullah'ın Karşı Saldırıları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023'te İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından, Hizbullah da İsrail'e roket ve füze saldırıları gerçekleştirerek karşılık verdi. Ancak bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasar bildirilmedi.

Yerinden Edilenler

İsrail'in bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süren göç dalgası sırasında Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.