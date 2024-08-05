İsrail Ordusunun Bulut Depolama Stratejisi: Amazon, Google ve Microsoft ile İşbirliği

İsrail Ordusu ve Bulut Teknolojileri

İsrail ordusunun, Gazze ve Filistinlilere dair bilgileri depolamak için Amazon, Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmalarının bulut sistemlerini kullanmaya başladığı iddia edildi. 7 Ekim'deki Gazze saldırılarından bu yana, bu firmalardan önemli hizmet alımları gerçekleştirildiği gözlemleniyor.

Datanın Yönetimi ve Sunum

İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi'nin komutanı Albay Racheli Dembinsky, 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği bir sunumda, ordunun verilerinin sınıflandırılması ve filtrelenmesinde bu bulut sistemlerinin önemine değindi. Sunumda, operasyonel bulut kullanımının detayları açıklanarak, sivil teknoloji firmalarının ordunun işleyişindeki katkıları vurgulandı. “Bulut hizmetleri, ordumuz için önemli operasyonel etkinlik kazandırıyor,” diyen Dembinsky, ulanışlarını özel sektörle nasıl güçlendirdiklerini aktardı.

Gözaltı ve Gözetim

Kelime kaynağına göre, bu bulut sistemleri Gazze halkının kitlesel gözetimi yoluyla toplanan birçok istihbarat bilgisinin depolanmasına olanak tanıyor. +972 Magazine ve Local Call’ın araştırmaları, İsrail ordusunun bazı verileri Amazon sunucularında sakladığını ortaya koyuyor.

Önemli İşbirlikleri

İsrail ordusu, 2021 yılında Amazon ve Google ile imzalanan Project Nimbus projesi çerçevesinde, teknolojiden yararlanmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, istihbarat kaynakları ordunun bulut hizmetlerine olan talebin özellikle Gazze operasyonlarından sonra arttığını belirtiyor.

Şirketlerin Röportaj Talepleri ve Yanıtları

Google ve Microsoft, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermekten kaçınırken, Amazon Web Services, “AWS, müşterilerimizin bulut teknolojisinin avantajlarını nerede olurlarsa olsun sunmaya odaklanmıştır,” şeklinde bir açıklama yaptı.