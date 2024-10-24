İsrail Ordusunun Cibaliya'ya Saldırısı: 150'den Fazla Kişi Öldü ve Yaralandı

Gazze'de Saldırıların Bilançosu

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey kısmındaki Cibaliya bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu saldırılarda 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın yaralandığı bildirildi.

Saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırırken, sivil savunma yetkilileri acil yardım çalışmalarına devam ediyor. Kendilerini güvende hissetmeyen birçok kişi, bu saldırılardan etkileniyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor.Bu trajik olay, bölgedeki çatışmaların devam ettiğine ve sivil halkın maruz kaldığı zarara dikkat çekiyor.