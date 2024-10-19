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İsrail Ordusunun Gazze'deki Çocuk Hedefi Skandalı

İsrail ordusunun Gazze'de yaralı bir çocuğa yönelik saldırısı sosyal medyayı sarstı. Olayın görüntüleri büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:04
İsrail Ordusunun Gazze'deki Çocuk Hedefi Skandalı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Çocuk Hedefi Skandalı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir çocuğun dramı, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ortaya çıktı. Videolarda, yaralanmış bir çocuğun yardım çığlıkları atarken ikinci bir saldırıya maruz kaldığı anlar gözler önüne serildi.

Çocuğa Yardım Çığlığı

Görüntülerde, Gazze'nin kuzey kesiminde bir İsrail hava saldırısında yaralanan çocuğun yerde yattığı, çevresindeki insanların ise ona yardım etmeye çalıştığı gözlemleniyor. Ancak, o anlarda İsrail uçaklarının gerçekleştirdiği ikinci bir saldırı durumu daha da kritik hale getiriyor. Çocuk, ikinci saldırının etkisiyle yeniden yere yığılıyor.

Toplumun Tepkisi

Videoda bir kadının sesi duyuluyor; "Bu yaralı çocuğu neden vurdular? Yerde ölü ve yaralılar var. Hasbunallah ve nime'l-vekil" diyerek yaşadığı şoku ve üzüntüyü ifade ediyor. Ayrıca, çevredeki insanlar, buldukları kumaş parçasıyla yerde yatan çocuğun üzerini örtmeye çalışıyor. Bir erkeğin, "şehit oldu" dediği ifadeleri de dikkat çekiyor.

İnsani Kriz Büyüyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bin çocuğun da aralarında bulunduğu 42 bin 519 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 99 bin 637 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu sayılar, bölgede yaşanan insani kriz ve trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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