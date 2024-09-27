İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonucu 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında, ikisi çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına yönelik düzenlenen top atışları sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi.

El-Fuhari Kasabası'nda Çocuklara Yönelik Saldırı

Güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Fuhari kasabasında, Avad ailesine ait bir evin vurulması sonucu 2 çocuğun öldüğü bildirildi.

Refah Kentindeki Saldırılar

Refah kentinin kuzeydoğusundaki bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, bazıları yaralandı. Refah'ın batısında bulunan bir çadırın vurulması sonucu ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.