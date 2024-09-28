İsrail Ordusunun Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı Öldürdüğü İddiası

İsrail Ordusundan Şok İddia

İsrail ordusu, Beyrut'un güney kısmında bulunan Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Ordu sözcüsü, "Hizbullah'ın kalesi" olarak adlandırdığı bu alana yapılan saldırıda, Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer bazı liderlerin de hedef alındığını ifade etti.

Hizbullah'dan Sessizlik

Hizbullah ise Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen saldırıya yönelik iddialara henüz bir yanıt vermedi. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Nasrallah'ın durumu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Hasan Nasrallah Kimdir?

Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta doğdu. Genç yaşta ailesiyle birlikte memleketi Sur'a döndü ve 1975 yılında başlayan iç savaş sırasında Şii Emel Hareketi'ne katıldı. Daha sonra eğitim almak üzere İran'a gitti ve 1982'de Hizbullah'a katıldı. 12 Şubat 1992'de Hizbullah Genel Sekreteri olarak göreve başladı.

Önemli Olaylar ve İtibar

2000'de güney Lübnan'ın işgalden kurtulmasında önemli bir rol oynayan Nasrallah, 2006'da İsrail'le yaşanan savaşla birlikte büyük bir prestij kazandı. Ancak Suriye'deki iç savaşa müdahil olması, popülaritesini büyük ölçüde zedeledi.

Son Gelişmeler

İsrail'e karşı oluşturduğu cephe ile Filistin direnişine destek verdiğini belirten Nasrallah, bu savaşın sona erene dek devam edeceğini bildirmiştir. Ancak bu durumun geniş bir savaşa dönüşmesini istemediğini de vurgulamıştır.