İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu bilgi, Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından aktarıldı.

Saldırıların Detayları

Yapılan saldırıların hedefleri arasında, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentleri yer aldı. Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında dört kişi, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesindeki bir evdeki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi.

Bunun yanı sıra, İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e yönelik düzenlediği saldırılarda ise ilk belirlemelere göre beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralılar da Var

Resmi ajans, her üç saldırıda da birçok kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırılar, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.