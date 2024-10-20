DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.324.486,02 -0,22%

İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:22
İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu bilgi, Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından aktarıldı.

Saldırıların Detayları

Yapılan saldırıların hedefleri arasında, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentleri yer aldı. Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'nde gerçekleştirilen hava saldırısında dört kişi, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesindeki bir evdeki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi.

Bunun yanı sıra, İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e yönelik düzenlediği saldırılarda ise ilk belirlemelere göre beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralılar da Var

Resmi ajans, her üç saldırıda da birçok kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırılar, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar
2
Niğde'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Kayıt Dışı Saat Ticaretiyle Mücadele Başlatıldı
4
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı
5
Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
6
Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür
7
Fatih'te 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’