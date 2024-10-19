İsrail Ordusunun Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı Sonrası Can Kaybı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın orta kesimi ve güneyine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail güçleri Beyrut'a giden Cunye Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir araca saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, ülkenin güneyinde yer alan Zefta kasabasına yapılan bir başka saldırıda ise 3 kişi yaşamını yiterken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplamda 2 bin 412 kişi öldü. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca, 11 bin 267 kişi yaralanmış durumda.