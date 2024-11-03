DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.352.643,86 1,34%

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: Sağlık Çalışanları Hayatını Kaybetmeye Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 sağlık çalışanını daha öldürdü. Ölü sayısı 180'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:53
İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: Sağlık Çalışanları Hayatını Kaybetmeye Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda, iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 180'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırının Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında, İslam Sağlık Kurumu ekiplerine yönelik olduğunu duyurdu. İki ilk yardım görevlisinin saldırıda yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Saldırılarda Yaralananlar da Var

Ayrıca, Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesi yakınlarına düzenlenen bir başka saldırıda hastane içinde ve çevresindeki toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında sağlık çalışanları ve sivil kayıplar da artmaya devam ediyor. Şu anda toplamda 180 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi ve 294 kişi yaralandı.

Çatışmalar ve İstatistikler

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile meydana gelen çatışmalar devam ediyor. 23 Eylül 2023'te başlayarak, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa, Baalbek bölgelerine yapılan çok sayıda hava saldırısının ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2 bin 986 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Ayrıca, 13 bin 402 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Dolmuş ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
2
Sağlık Bakanlığı'ndan Asistan Kadroları İddialarına Yanıt
3
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İşbirliğine Vurgu
4
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Sergisi ve Defilesine Katıldı
5
Moskova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
6
Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Kazası
7
Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nun Vurduğu Hasar ve Can Kaybı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor