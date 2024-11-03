İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: Sağlık Çalışanları Hayatını Kaybetmeye Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda, iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 180'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırının Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında, İslam Sağlık Kurumu ekiplerine yönelik olduğunu duyurdu. İki ilk yardım görevlisinin saldırıda yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Saldırılarda Yaralananlar da Var

Ayrıca, Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesi yakınlarına düzenlenen bir başka saldırıda hastane içinde ve çevresindeki toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sırasında sağlık çalışanları ve sivil kayıplar da artmaya devam ediyor. Şu anda toplamda 180 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi ve 294 kişi yaralandı.

Çatışmalar ve İstatistikler

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile meydana gelen çatışmalar devam ediyor. 23 Eylül 2023'te başlayarak, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa, Baalbek bölgelerine yapılan çok sayıda hava saldırısının ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2 bin 986 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Ayrıca, 13 bin 402 kişi yaralandı.