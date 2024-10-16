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İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı. Son durumu ve detayları inceledik.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 02:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 02:01
İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 23 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan'daki Son Durum

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 18 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bulunan Zahle ilçesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında ise, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 16 kişi bu saldırıda yaralandı.

Can Kayıpları ve Yaralı Sayısı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, Hizbullah ile karşılıklı saldırılar sonucu toplam 2 bin 350 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 bin 906 kişinin yaralandığı sağlık bakanlığı tarafından bildirildi. Bu rakamlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybederken, Hizbullah da İsrail'e roket ve füze atışlarıyla karşılık veriyor. Ancak, İsrail tarafında bu saldırılarda büyük hasar bildirilmediği ve hedeflerin çoğunlukla ordu üsleri olduğu belirtiliyor.

Yerinden Edilme ve Göç Durumu

İsrail bombardımanı sebebiyle Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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