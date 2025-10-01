İsrail, Raşid Caddesi'ni 'güneyden gelenlere' kapatıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil yolundaki ve kuzey ile güneyi birbirine bağlayan Raşid Caddesi'ni güneyden gelenlere kapatma kararı aldığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kararın duyurusunu Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı. Adraee, söz konusu caddenin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını belirtti; bu aşamada kuzeyden güneye göç edenlere ise "teftişsiz" izin verileceğini ifade etti.

İsrail, kuzeydeki Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istiyor. Ancak işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef alıyor.

Saldırılar ve can kayıpları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 229 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 495 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya, yaralıların sayısı ise 18 bin 873 seviyesine yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini belirtti.