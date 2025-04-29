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İsrail, Refah Katliamının Tanığı Sağlık Çalışanını 37 Gün Sonra Serbest Bıraktı

İsrail, Refah’taki katliamın tanığı Filistin Kızılayı sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün sonra serbest bıraktı. 10 Gazze sakini de serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:50
İsrail, Refah Katliamının Tanığı Sağlık Çalışanını 37 Gün Sonra Serbest Bıraktı

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin hayatını kaybettiği katliamın tanığı olan Filistin Kızılayı sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün boyunca alıkoyduktan sonra serbest bıraktı.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeli kişi serbest bırakıldı. Bu kişilerin çoğu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi ve burada yakınlarıyla buluştular.

Filistin Kızılayı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, serbest bırakılan 10 kişi arasında Kızılay çalışanı Esad Nasasra'nın da bulunduğunu belirtti. Serbest bırakılan Nasasra, yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla buluştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Nasasra, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Tel es-Sultan bölgesinde yaralılara yardım götüren ekibin bir parçasıydı. Olay sırasında, İsrail ordusu tarafından hedef alınan yardım çalışanları arasında Nasasra da bulunmaktaydı. Saldırıda, 8'i Filistin Kızılayı, 5'i sivil savunma görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler çalışanı olmak üzere 14 yardım görevlisi katledildi.

Refah'ta, saldırıya uğrayan ve cansız bedenleri bulunan bazı sağlık çalışanlarının cesetleri zorla gömülmüş halde bulundu. Nasasra, bu katliamdan sağ kurtulmuş ancak İsrail askerleri tarafından alıkonarak gözaltına alınmıştı.

İsrail ordusunun, Refah'taki ambulanslara ateş açtığını kabul ettiğini de hatırlatmakta fayda var. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırıyı savunarak, hedef alınan aracın "uyarılara uymayan" bir araç olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra, New York Times gazetesi 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoda, araçların tepe lambalarının yandığını gösteren görüntüler yayınladı. Videoda yer alan sağlık görevlisinin son anlarında duyduğu endişeyi dile getirerek, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyuldu.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamın...

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamın tanığı Filistin Kızılayında görevli sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün alıkoyduktan sonra serbest bıraktı. Nasasra ile birlikte İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeli bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 10 kişi, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada yakınlarıyla buluştu.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamın...

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamın tanığı Filistin Kızılayında görevli sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün alıkoyduktan sonra serbest bıraktı. Nasasra ile birlikte İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeli bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 10 kişi, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada yakınlarıyla buluştu.

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