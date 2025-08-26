İsrail Saldırıları: Batı Şeria'da 58 Ölü, 47 Bin Yerinden Edildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde aylardır süren İsrail saldırıları sonucunda 58 Filistinli hayatını kaybetti ve 47 bin kişi yerinden edildi. Saldırılar, 21 Ocak'tan bu yana Cenin kenti ve kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzayan askeri operasyonları kapsıyor.

FKÖ'nün açıklaması: Can kaybı ve geniş çaplı tahribat

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi'nin açıklamasına göre bu saldırılar 58 Filistinlinin şehit olmasına, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve ev ile altyapının geniş çapta tahrip olmasına yol açtı. Açıklamada, Cenin'de ölenlerin sayısının 44'e ulaştığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve vilayet nüfusunun yüzde 25'inin yerinden edildiği belirtildi. Ayrıca saldırılar sonucunda kamp ve çevresinden 22 bin kişinin zorla yerinden edildiği vurgulandı.

Gözaltılar, eğitim ve altyapı çöküşü

Açıklamada saldırıların başlangıcından bu yana en az 250 kişinin gözaltına alındığı ve 2 bin öğrenci'nin eğitimden mahrum bırakıldığı kaydedildi. Cenin kampında 650'den fazla binanın (yüzlerce konut) yıkıldığı, altyapının neredeyse tamamen çöktüğü ve kampın yüzde 70'inin yıkılarak yeni yollar ve bölünmüş mahallelerle "yeni bir coğrafi gerçeklik" oluştuğu ifade edildi.

Okullar, Tulkerim ve Nur Şems'teki yıkım

FKÖ, şubat ayından bu yana Cenin ve Tulkerim'de 72 okulun kapanmasına ve 26 bin öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açıldığını bildirdi. Tulkerim kenti ve Nur Şems kampına yönelik saldırılarda ise bir çocuk ve biri sekiz aylık hamile 2 kadın dahil olmak üzere 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Konut ve ticari alanlardaki zarar

Devam eden saldırılar sonucu 600'den fazla ev tamamen, 2 bin 573 ev ise kısmen yıkıldı. Yalnızca Nur Şems kampında 48'den fazla bina yıkılırken, mahalleleri birbirinden ayırmak için yollar yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca yaklaşık 300 dükkânın yıkıldığı, binlerce ailenin eşyalarının zarar gördüğü, 2 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı ve 25 bin kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Genel bilanço ve bölgedeki artan saldırılar

FKÖ verilerine göre bu süreçte Batı Şeria ve diğer bölgelerde en az 1,016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımla paralel olarak Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.