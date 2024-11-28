İsrail Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1'i çocuk olmak üzere toplamda 26 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan evlerin hedef alınması sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik devam eden saldırılarda bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalayarak 4 Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Abasan bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin hedef alınması sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cibaliya beldesinin yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesi'nde de yerleşim alanlarını ve binaları bombaladı. El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle hastaneye 16 şehit ve 55 yaralı getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, acil servisin yaralılarla dolduğu ve yaralıların yerde tedavi edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.