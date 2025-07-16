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İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığına Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına peş peşe hava saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 18:19
İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığına Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. Öğle saatlerinde gerçekleşen bu saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hedef alındı ve öğleden sona binaya iki kez daha saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılar sırasında, Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından ise yoğun duman bulutunun yükseldiği gözlemlendi.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek, tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Suriye'nin güneyinde yaşanan Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını yakından takip ettiğini belirten İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava...

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu, Genelkurmay Başkanlığı binası ve yakınındaki yapılarda hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, Genelkurmay Başkanlığı binası ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava...

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu, Genelkurmay Başkanlığı binası ve yakınındaki yapılarda hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, Genelkurmay Başkanlığı binası ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

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