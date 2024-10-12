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İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırısında Bulundu

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları, farklı bölgeleri hedef aldı. Can kaybı veya yaralanma raporu yok.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:01
İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Hava Saldırısında Bulundu

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Ülke genelinde tansiyon yükselirken, Lübnan haber ajansı NNA, saldırıların detaylarını aktardı.

Baalbek'teki Hedefler

Saldırılardan biri, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna gerçekleştirildi.

Kötü Görüntüler Kevseriyye'de

Güneyde, Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde ise 3 katlı bir bina hava saldırısının ardından yıkıldı. Saldırılar sonrasında bu belde ile el-Gassaniyye beldesi arasındaki yol trafiğe kapandı.

Diğer Hedefler

Ayrıca, Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi ve Nebatiye kentine güneyinde bulunan Zifta ile Zahrani beldeleri de hava saldırılarından nasibini aldı.

Henüz saldırılarda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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