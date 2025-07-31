İsrail Savaş Uçakları Lübnan'a Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki çeşitli bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın belirli noktalarını hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Baalbek kentine 7 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca Bekaa'da, Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi ve El-Cermak beldesinin çevresi hedef alındı. Ülkenin güneyinde ise El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgeleri bombalandı.

Bu saldırılar sonucunda henüz can kaybı veya hasar durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu ve bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybederken, 508 kişi de yaralandı. Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürmekte.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri kıyısında yer alan Dımaşkiyye, Hırdali ve Mahmudiye bölgelerini hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri kıyısında yer alan Dımaşkiyye, Hırdali ve Mahmudiye bölgelerini hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.