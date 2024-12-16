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İsrail Savunma Bakanı: Esir Takası İçin En Yakın Noktadayız

Yisrael Katz, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası için en yakın noktada olunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:46
İsrail Savunma Bakanı: Esir Takası İçin En Yakın Noktadayız

İsrail'den Esir Takası Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv ile Hamas arasında gerçekleştirilecek yeni bir esir takası için oldukça umut verici bir açıklama yaptı. Katz, yaptığı değerlendirmede, "Kasım 2023'teki mutabakattan bu yana en yakın noktada olduğumuzu" ifade etti.

Koalisyon Desteği Bekleniyor

Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, esir takası müzakerelerine ilişkin beklentilerini dile getirerek, İsrail koalisyon hükümetinin büyük bir kısmının bu mutabakata destek vermesi yönünde güçlü bir kanaate sahip olduğunu belirtti.

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında esir takasına ilişkin yürütülen müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Ancak bu iddialara yanıt vermek için Hamas cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş Anlaşmalar ve Durum

Hatırlatmak gerekirse, Kasım 2023'te Hamas ile İsrail arasında bir esir takası gerçekleştirilmişti. Bu süreçte Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes uygulanmıştı. Ancak, yaklaşık bir hafta süren ateşkesten sonra, İsrail Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı. Bugün itibarıyla, Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.

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