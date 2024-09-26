İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan'a Saldırı Onayı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Alevlendi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, ateşkes görüşmelerinin gündeme geldiği bir dönemde yapılması açısından dikkat çekici.

Görüşmelerin Detayları

Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile yaptığı toplantının ardından, öğleden sonra Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un hedef alındığı bir hava saldırısını gözlemledi. Bu saldırıda Galant'ın onayı ile Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik operasyonların devam etmesi kararlaştırıldı.

Beyrut'taki Hava Saldırısı

İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ölü Sayısında Endişe Verici Artış

İsrail ordusu, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminin komutanı Surur'un öldüğünü açıkladı. Ayrıca, 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan'da toplamda 679 kişi yaşamını yitirdi. Bombardmanlar neticesinde ülke içerisinde 150 bine yakın insan yerinden oldu.