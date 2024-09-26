DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan'a Saldırı Onayı

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırılarının sürmesini onayladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:53
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan'a Saldırı Onayı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Alevlendi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, ateşkes görüşmelerinin gündeme geldiği bir dönemde yapılması açısından dikkat çekici.

Görüşmelerin Detayları

Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile yaptığı toplantının ardından, öğleden sonra Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un hedef alındığı bir hava saldırısını gözlemledi. Bu saldırıda Galant'ın onayı ile Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik operasyonların devam etmesi kararlaştırıldı.

Beyrut'taki Hava Saldırısı

İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ölü Sayısında Endişe Verici Artış

İsrail ordusu, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminin komutanı Surur'un öldüğünü açıkladı. Ayrıca, 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan'da toplamda 679 kişi yaşamını yitirdi. Bombardmanlar neticesinde ülke içerisinde 150 bine yakın insan yerinden oldu.

İLGİLİ HABERLER

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
7
ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri