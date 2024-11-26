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İsrail Savunma Bakanı Katz, BM Koordinatörü ile Ateşkes Görüşmesi Yaptı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, BM Lübnan Koordinatörü ile ateşkes ihlallerine karşı 'sıfır tolerans' mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:27
İsrail Savunma Bakanı Katz, BM Koordinatörü ile Ateşkes Görüşmesi Yaptı

İsrail Savunma Bakanı Katz, BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert ile Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ana gündem maddesi, ülkelerinin ateşkes ihlallerine karşı olan duruşuydu.

Katz, bu görüşme sırasında ateşkes ihlallerine 'sıfır tolerans' göstereceklerini vurguladı. Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, önümüzdeki saatlerde duyurulması beklenen Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasının öncesinde bu görüşmenin gerçekleştiği ifade edildi.

Katz, ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra Lübnan'dan kaynaklanabilecek her türlü tehdit karşısında da 'sıfır tolerans' politikası izleneceğini Hennis-Plasschaert’a bildirdi. Bakan, “Herhangi bir tehdide karşı her zaman ve her yerde harekete geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra, Katz, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) 'etkili icra' beklediklerini dile getirerek, ateşkesin etkin bir şekilde uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Katz, bu etkin icra ve denetim kapsamının, Hizbullah’ın silah transferi ve ülke içindeki silah üretiminin önlenmesini de kapsadığını savundu. “Eğer siz yapmazsanız, biz büyük bir güçle yapacağız.” diyen Katz, İsrail'in kararlılığını ortaya koydu.

Ateşkes Süreci ve Uluslararası Müzakereler

Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese ulaşmak amacıyla geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Yaptığı açıklamalarda, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Hochstein, bu sürece dair önemli gelişmelere ışık tuttu.

İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasına 'yakın olduklarını' ifade etti. Ayrıca, İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını 'prensipte onayladığı', fakat hala çözülmesi gereken bazı meselelerin bulunduğu bildirildi.

Son olarak, The Times of Israel gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere toplanacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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