İsrail Savunma Bakanı Katz: 'Gazze kentinde cehennemin kapıları açıldı'

Yisrael Katz, Gazze kentinin işgali için saldırıların şiddetlendirileceğini belirterek 'cehennemin kapıları açıldı' tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:09
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze kentinin işgali için saldırıların şiddetlendirileceği tehdidinde bulundu. Katz, kentin içinde çok katlı bir binaya ilk kez saldırı düzenleneceğini söyledi.

Katz'ın tehdidi

Katz, açıklamasında "Gazze'de cehennem kapılarının sürgüleri kaldırılıyor." ifadelerini kullandı ve Hamas'ın ya silah bırakma ve tüm esirlerin serbest kalması şartlarını kabul edeceğini ya da "ortadan kaldırılacağını" belirtti. Katz ayrıca 1 milyon Filistinlinin bulunduğu kente yönelik saldırıların yoğunlaşacağını söyledi: "Kapılar açıldığında kapanmayacak ve İsrail ordusunun saldırıları yoğunlaşacak."

İsrail ordusunun açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yine ABD merkezli X şirketinin platformundan Gazze kenti için yürütülen saldırıların kapsamının genişletileceğini duyurdu. Adraee, kentteki binalara şiddetli saldırılar düzenleneceğini ve şu ana kadar yerinden edilmiş Filistinlilere kenti terk etmeleri çağrısı yapıldığını belirtti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze kentini "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etti ve kent dışı mahalleler Zeytun ile Sabra'ya yoğun saldırıları sürdürüyor.

İşgale ilişkin karar ve tarihçe

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgaline yönelik planı onayladı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırıların ardından işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttu. Günümüzde yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

