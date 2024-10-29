DOLAR
34,29 0,04%
EURO
37,05 0,07%
ALTIN
3.046,66 -0,79%
BITCOIN
2.460.818,62 -3,13%

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Liderine Suikast İma

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hizbullah'ın yeni liderine yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:24
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Liderine Suikast İma

İsrail Savunma Bakanı'ndan Suikast İmasi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım hakkında tehditkar bir açıklamada bulundu.

Gallant'tan Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Gallant, sosyal medya platformlarında, Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri olarak atanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Geçici atama. Uzun süre değil," ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan Yeni Atama

Bugün yapılan resmi bir açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Hizbullah Liderinin Ölümü

İsrail ordusunun, 27 Eylül tarihinde Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından, Kasım'ın liderlik görevine gelmesi dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
2
İstanbul Gökyüzünde SOLOTÜRK'ten Cumhuriyet Bayramı Gösterisi
3
Yamaç Paraşütçülerinden Cumhuriyet'e Özel Uçuş
4
Elazığ Kent Müzesi Resmi Açılışı Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başarılarını Açıkladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Mesajı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek