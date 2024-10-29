İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Liderine Suikast İma

İsrail Savunma Bakanı'ndan Suikast İmasi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Naim Kasım hakkında tehditkar bir açıklamada bulundu.

Gallant'tan Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Gallant, sosyal medya platformlarında, Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri olarak atanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Geçici atama. Uzun süre değil," ifadelerine yer verdi.

Hizbullah'tan Yeni Atama

Bugün yapılan resmi bir açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Hizbullah Liderinin Ölümü

İsrail ordusunun, 27 Eylül tarihinde Beyrut’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından, Kasım'ın liderlik görevine gelmesi dikkat çekti.