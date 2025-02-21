İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Batı Şeria'da Gergin Baskın: Filistinlinin Evinin Duvarına Bayrak Asıldı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine baskın düzenleyerek duvara bayrak astı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:16
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Batı Şeria'da Gergin Baskın: Filistinlinin Evinin Duvarına Bayrak Asıldı

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tartışmalı Baskın

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinli aileye ait evde baskın düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Katz'ın çevresinde çok sayıda askerle birlikte evin içerisinde yer aldığı görülüyor.

Ayrıca dikkat çeken bir detay ise, İsrail askerlerinin bu evin duvarına İsrail bayrağı astığı. Bu tür görüntüler, daha önce de benzer olaylarla sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bat-Yam'daki Patlamalar ve Sonrası

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün meydana gelen art arda 3 otobüs patlaması sonrası, Bakan Katz orduya işgal altındaki Batı Şeria’da saldırıların artırılması talimatını verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu da Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmek üzere orduyu yönlendirdi ve bölgeye 3 ek tabur gönderildi.

Bat-Yam'daki patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken, olaya dair herhangi bir ölü veya yaralı bildirilmemiştir. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Batı Şeria'daki Saldırılar

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak tarihinde Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinde "Demir Duvar" adını verdiği saldırıyı başlattı. Operasyonlar 27 Ocak'ta Tulkerim'e, 2 Şubat'ta ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine yayıldı.

Sonuç olarak, 21 Ocak'tan bu yana süren bu saldırılarda en az 56 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki altyapı büyük hasar gördü. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ise, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleriyle Filistinli siviller arasındaki çatışmalarda 167'si çocuk toplam 920 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 binden fazla kişi de yaralandı.

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