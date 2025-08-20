DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

İsrail Savunma Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık Zırhlı Araç Üretimini Onayladı

İsrail, gelecek 5 yılda Merkava Mark 4 Barak, Namer ve Eitan üretimini artırmayı öngören 1,5 milyar dolarlık planı onayladı; XTEND ile FPV dron anlaşması da yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:07
İsrail Savunma Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık Zırhlı Araç Üretimini Onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık Zırhlı Araç Üretimini Onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, önümüzdeki beş yılda yerli zırhlı araç üretimini artırmayı hedefleyen plânı onayladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, planın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Planın Detayları

Onaylanan plânın değeri 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Plân kapsamında Merkava Mark 4 Barak tankları ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin artırılması hedefleniyor. Bakanlık, artışın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Sahadaki Kullanım ve Gerekçe

Açıklamada, söz konusu askeri araçların Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten sonra başlatılan saldırılarda "başarılı bir şekilde" kullanıldığına işaret edildi. Bakanlık, üretimi artırılması planlanan araçların saldırılarda 1 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini kaydetti.

XTEND ile İHA Anlaşması

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrailli insansız hava aracı üreticisi XTEND şirketiyle milyonlarca dolar değerinde FPV dron alımı için mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu dronların gelecek aylarda İsrail ordusuna teslim edileceği ve XTEND'in orduya dronların kullanımı konusunda eğitim vereceği belirtildi.

Onay Süreci

Bakanlığın tasdiklediği plân, bir sonraki aşamada İsrail Meclisinin onayına sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
3
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı
4
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
5
Orman Yangınları Arap Ülkelerini Vurdu: Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir
6
Malazgirt Zaferi'nde Atlı Polisler Ahlat'ta Devriye Yaptı
7
Filistin'den Netanyahu'ya Tepki: Fransa ve Avustralya Saldırısı "Haksız ve Barış Karşıtı"

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek