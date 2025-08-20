İsrail Savunma Bakanlığı 1,5 Milyar Dolarlık Zırhlı Araç Üretimini Onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, önümüzdeki beş yılda yerli zırhlı araç üretimini artırmayı hedefleyen plânı onayladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, planın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Planın Detayları

Onaylanan plânın değeri 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Plân kapsamında Merkava Mark 4 Barak tankları ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin artırılması hedefleniyor. Bakanlık, artışın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Sahadaki Kullanım ve Gerekçe

Açıklamada, söz konusu askeri araçların Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten sonra başlatılan saldırılarda "başarılı bir şekilde" kullanıldığına işaret edildi. Bakanlık, üretimi artırılması planlanan araçların saldırılarda 1 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini kaydetti.

XTEND ile İHA Anlaşması

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrailli insansız hava aracı üreticisi XTEND şirketiyle milyonlarca dolar değerinde FPV dron alımı için mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu dronların gelecek aylarda İsrail ordusuna teslim edileceği ve XTEND'in orduya dronların kullanımı konusunda eğitim vereceği belirtildi.

Onay Süreci

Bakanlığın tasdiklediği plân, bir sonraki aşamada İsrail Meclisinin onayına sunulacak.