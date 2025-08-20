DOLAR
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı

İsrail ordusu, Hermon Dağı bölgesinde ele geçirilen eski bir el bombasının infilak etmesi sonucu 4 askerinin hafif yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:04
İsrail: Suriye'de mühimmat patlamasında 4 asker hafif yaralandı

Ordudan ilk açıklama ve soruşturma

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenledikleri operasyonlar sırasında dört askerinin mühimmat patlaması sonucu hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) bölgesine yönelik saldırılar sırasında Suriye ordusuna ait eski bir el bombasının patladığı bildirildi.

Soruşturmanın ilk bulgularına göre, Hermon Dağı bölgesinde ele geçirilen silahlar arasındaki eski bir el bombasının infilak ettiği tespit edildi. Patlamada yaralanan dört İsrail askerinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Golan Tepeleri ve bölgesel gerilim

Haberde ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki duruşuna ve son gelişmelere de yer verildi. İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, tampon bölgenin ötesine geçerek başkent Şam'ın yaklaşık 20 kilometre yakınına kadar ilerlemişti. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasıyla Golan Tepeleri'ndeki tampon ve silahtan arındırılmış bölge sınırları belirlenmişti.

Binyamin Netanyahu ise Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı biçimde bölgenin silahsızlandırılmasını talep etmişti.

Haberde ayrıca İsrail'in 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olduğu, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

