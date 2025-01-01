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İsrail, Suriye'deki Askeri Araştırma Merkezi'ne Düzenlediği Saldırıyı Açıkladı

İsrail, Suriye'nin Hama ilindeki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne düzenlediği eylüldeki saldırıyı üstlendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:25
İsrail, Suriye'deki Askeri Araştırma Merkezi'ne Düzenlediği Saldırıyı Açıkladı

İsrail, Suriye’nin Hama ilinin güneyinde yer alan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi’ne eylül ayında düzenlediği saldırıyı resmen üstlendi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Israel ordusuna bağlı sansür idaresinin yayın yasağını kaldırmasının ardından bu bilgi kamuoyuna duyuruldu.

Geçen eylül ayında, 8 Eylül tarihinde İsrail askerlerinin Suriye topraklarına inerek, Misyaf bölgesindeki merkezini hedef aldığı bildirildi. Saldırının, İranlıların gelişmiş ve hassas silahlar ürettiği bu merkezi havaya uçurmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İsrail jetlerinin Suriye ordu birliklerinin hareketlerini engellemek için bölgedeki diğer alanlara da saldırılar düzenlediği ve Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne yönelik saldırının ana amacının "yeraltı merkezlerini" hedef almak olduğu belirtildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) 8 Eylül tarihli haberine göre, gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 14 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

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